أعلن نادي بيراميدز عن مبادرة إنسانية، لدعم الدولة في التصدي لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد. ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو للمهندس ممدوح عيدالمدير التنفيذي لبيراميدز أعلن فيه عن قيام النادي بمبادرة"بيراميدز معاك" لمساندة الأطقم الطبية، عن طريق التبرع بـ 500 ألف وحدة طبية لصالح المستشفيات. لبيراميدز أعلن فيه عن قيام النادي بمبادرة"بيراميدز معاك" لمساندة الأطقم الطبية، عن طريق التبرع بـ 500 ألف وحدة طبية لصالح المستشفيات. وتشمل الوحدات الطبية المستلزمات اللازمة من أقنعة وأجهزة للمساهمة في التصدي لإنتشار فيروس كورونا. Advertisements يذكر أن الدوري الممتاز في مصر متوقف في الوقت الحالي، بسبب تفشي فيروس كورونا، والذي تسبب في توقف الأنشطة الرياضية في معظم انحاء العالم. شاهد الفيديو..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. بيراميدز يعلن عن مبادرة لمكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.