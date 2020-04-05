شريف عثمان : توقف النشاط الرياضي فرصة قوية للاستعداد للبطولات المقبلة

اشار بطل رفع الأثقال البارالمبي شريف عثمان إلى أن أزمة توقف النشاط الرياضي في مصر والعالم - جراء انتشار فيروس كورونا والذي ترتب عليه تأجيل دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو لمدة عام لتقام في

صيف ٢٠٢١ ، فرصة يجب استغلالها.قال عثمان: "أن توقف النشاط الرياضي بمثابة حافز قوى ودافع معنوي من اجل مواصلة الاستعداد بقوة للبطولات المقبلة ، ومنحنا فرصة أكبر لمواصلة المشوار بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية ودعمهم المتواصل وعدم ادخار جهد في سبيل تحقيق مطالب اللاعبين خلال هذه الفترة"وتوجه بطل مصر بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتورة حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية المصرية .