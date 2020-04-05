اشار بطل رفع الأثقال البارالمبي شريف عثمان إلى أن أزمة توقف النشاط الرياضي في مصر والعالم - جراء انتشار فيروس كورونا والذي ترتب عليه تأجيل دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو لمدة عام لتقام فيصيف ٢٠٢١ ، فرصة يجب استغلالها.
قال عثمان: "أن توقف النشاط الرياضي بمثابة حافز قوى ودافع معنوي من اجل مواصلة الاستعداد بقوة للبطولات المقبلة ، ومنحنا فرصة أكبر لمواصلة المشوار بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية ودعمهم المتواصل وعدم ادخار جهد في سبيل تحقيق مطالب اللاعبين خلال هذه الفترة"
وتوجه بطل مصر بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتورة حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية المصرية .
كانت هذه تفاصيل خبر شريف عثمان : توقف النشاط الرياضي فرصة قوية للاستعداد للبطولات المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.