إتحاد اللاعبين الأسبان يحذر من عودة مبارايت الدوري

قام إتحاد اللاعبين الأسبان بتحذير المسئولين في إسبانيا من فكرة عودة النشاط الرياضي، على الرغم من إنتشار فيروس كورونا. وكان الإتحاد الإسباني أعلن إنه يدرس بعض المقترحات من أجل مواصلة الدوري مرة أخرى، ومنها محاولة إقامة المباريات بدون حضور جماهيري. أجل مواصلة الدوري مرة أخرى، ومنها محاولة إقامة المباريات بدون حضور جماهيري. وأصدر إتحاد اللاعبين الأسبان بيان أكد فيه إنه لايجب إستئناف بطولة لايجب إستئناف بطولة الدوري الإسباني حتى يتم السماح عن طريق السلطات المتمثلة في وزارة الصحة. وأشار البيان كذلك أن عودة النشاط الرياضي تشمل أن ييكون هناك حماية لحقوق اللاعبين وسلامتهم وعدم التعرض لأي أذى بسبب فيروس كورونا.

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