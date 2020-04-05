برشلونة يراقب مواهب الدوري الهولندي

يسعى برشلونة الإسباني خلال الفترة المقبلة للتعاقد مع عدد من النجوم الشباب في الدوري الهولندي، لدعم صفوف الفريق بمواهب شابة.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة يراقب ثلاثة لاعبين في الدوري الهولندي تمهيداً لضمهم، وهم ثنائي ألكمار الهولندي

مايرون بوادو وكالفن ستينجز، بالإضافة إلى لاعب أيندهوفن دونيل مالين.

وأشارت إلى أن الثلاثي الهولندي، محل متابعة برشلونة من أجل ضمهم بعد مشاهدة مستواهم مع أنديتهم أو في المنتخب، وإمتلاك

كل منهم لعدد من المميزات الفنية التي تجعله مشروع مهم للمستقبل.

وأضافت أن القيمة السوقية للثلاثة تتراوح بين 20 و28 مليون يورو، ولن تكون تلك المرة الأولى التي يستعين فيها الفريق الكتالوني بمواهب شابة من الدوري الهولندي بعد ان تعاقد في الصيف الماضي مع فرينيكي دي يونج نجم أياكس أمستدرام.