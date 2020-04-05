اتحاد الكرة: الزمالك مديون بمبلغ 275 ألف دولار

كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن الزمالك مديون للجبلاية بمبلغ 275 ألف دولار قيمة مستحقات ومديونيات على النادي لصالح الاتحاد. قال مسئولو الجبلاية إن الاتحاد يحق له مصادرة أي أموال مقبلة للزمالك لحين سداد مديونياته والمدير المالي للنادي وقع على موافقة بذلك. مصادرة أي أموال مقبلة للزمالك لحين سداد مديونياته والمدير المالي للنادي وقع على موافقة بذلك. والجدير بالذكر أن وزير الرياضة تلقى شكوى من الزمالك ضد اتحاد الكرة بسبب حصوله على مبلغ 275 ألف دولار مرسلة للأبيض من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، قيمة مكافآت الفوز بالسوبر الأفريقي والصعود لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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