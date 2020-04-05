شاهد .. مجدي عبد الغني ينفعل على مسئولي الأهلي بسبب أحمد فتحي

انفعل مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة السابق ونجم الأهلي السابق، على الجماهير التي تهاجم أحمد فتحي لاعب الفريق الأحمر، بعد قراره بالرحيل عن النادي، واقترابه من الانضمام إلى بيراميدز.

قال عبد الغني عبر فيديو نشره على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "الأهلي عرض على أحمد

فتحي رقم كبير على أحمد فتحي في سنه الحالي، مشيرًا إلى أن الأهلي نادي كبير ولديه قطاع ناشئين مميز".

وتابع: "ماذا فعل أحمد فتحي ؟، هل هذه خيانة عظمى ؟، لن تستطيعوا محو تاريخ اللاعب مع الأهلي

وبطولاته وإنجازاته"، مشيرًا إلى أن اللاعب لديه عرض من أحد الأندية مقابل 48 مليون جنيه في 3 سنوات ومن الطبيعي أن يرحل.

وانتقد عبد الغني الأهلي بعدما عرض على وليد سليمان وهو على مشارف إنهاء مسيرته الكروية مبلغ 11 مليون جنيه في الموسم الواحد.

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وواصل: "يعني إيه أحمد فتحي هيبقى كابتن الأهلي ؟ هتعمله إيه دي ؟ هتأكله وتشربه ؟!".