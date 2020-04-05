باريس سان جيرمان ينافس برشلونة لضم نجم توتنهام

قرر باريس سان جيرمان الفرنسي، الدخول في منافسة مع برشلونة الإسباني، لضم تانجوي ندومبيلي، لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.
وكانت تقارير أشارت إلى أن ندومبيلي بات ضمن اهتمامات برشلونة، لتدعيم خط وسطالفريق، في حال رحيل راكيتيتش او أرتورو فيدال.
وقالت صحيفة فوت ميركاتو الفرنسية أن باريس سان جيرمان كان يهتم باللاعب قبل انضمامه إلى
وتابعت "النادي لباريسي كان يعلم قدرات ندومبيلي خلال تواجده في أولمبيك ليون الفرنسي ، وقبل انتقاله في الموسم الماضي إلى توتنهام".
وأشارت إلى أن الصفقة قد تصل قيمتها المادية إلى 60 مليون يورو.
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