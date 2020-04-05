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ظهور عقبة في استمرار محمد النني مع بشكتاش

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بات استمرار محمد النني نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف بشكتاش، في صفوف فريقه التركي خلال الموسم المقبل، أمراً صعبًا.

وانتقل النني إلى صفوف بشكتاش على سبيل الإعارة من

آرسنال الإنجليزي، لمدة موسم وتنتهي في يونيو المقبل.

وقالت صحيفة سبوركس التركية أن بشكتاش يرغب في إستمرار النني في صفوفه خلال الموسم

المقبل، بشرط أن لا يتحمل قيمة راتبه السنوي كما يحدث في الوقت الحالي.

مضيفة إلى أن هذا الشرط يهدد بعرقلة استمرار النني مع بشكتاش، خاصة وأن آرسنل يخطط لبيع النجم المصري لعدم حاجة المدير الفني ميكيل ارتيتا لجهوده.

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