إيفونا: أعتز كثيراً بهدفي في مرمى الزمالك

أكد الجابوني ماليك إيفونا مهاجم الأهلي السابق، وسانتا كلارا البرتغالي الحالي، أن الفريق الأحمر يعد من أفضل الأندية الأفريقية ، ويملك عدد غفير من الجماهير.
وقال إيفونا في تصريحات تليفزيونية إنه اصيب بدهشة كبيرةعند قدومه إلى مطار القاهرة بعد الإنتقال إلى الأهلي، بعد أن وجد آلاف الجماهير في إستقباله، مشدداً على أن الـ 11 شهر التي تواجد فيها مع الفريق الأحمر اكتسب خلالها الكثير من الخبرات.
وعن أفضل مباراة له مع الأهلي أشار "أعتبر لقائي أمام الزمالك هو الأفضل في مسيرتي مع الأحمر، واعتز كثيراً بالهدف الذي سجلته خلالها".
وتابع "أصعب لحظة تمثلت في الخسارة أمام أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي، والتي سجلت فيها هدفين".
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