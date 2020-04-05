حسين الشحات يفتتح “تيك توك” بهدفه أمام الزمالك

افتتح جناح النادي الأهلي “حسين الشحات” حسابه الرسمي على تطبيق “تيك توك” بفيديو يضم جميع الأهداف التي سجلها مع الأهلي على مدار عامي 2019 و2020، بالاضافة إلى أهدافه في بطولة كأس العالم للأندية 2018.

وبدأ فيديو أهداف حسين الشحات مع الأهلي، بهدفه الشهير أمام الزمالك بمباراة كأس السوبر المصري 2018، التي أقيمت قبل بداية موسم 2020/2019، وشهدت فوز الأهلي بنتيجة 2/3.

ويحظى هذا الهدف بشعبية كبيرة بين جماهير النادي الأهلي، حيث جاء بعد مراوغة فنية مذهلة من حسين الشحات للظهير الأيمن الدولي التونسي “حمدي النقاز” على خط الـ 18 قبل أن يصوب لترتد من يد الحارس ويتابعها الشحات بنفسه في المرمى.

ونشر حسين الشحات فيديو الأهداف عبر تطبيق تبادل الفيديوهات “تيك توك” الذي يستخدمه معظم نجوم كرة القدم المصرية منذ تعليق النشاط الرياضي وفرض حظر التجوال بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال حسين الشحات تعليقًا على الفيديو “اشتاق لكرة القدم، لا أعرف فعل أي شيء آخر غير الكرة”.

وأطلق لاعب نادي العين الإماراتي السابق قناة تحمل اسمه على موقع يوتيوب تحدث عنها عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، ما يوضح إدمان اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة التوقف وتعليق النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المتفشي في جميع أنحاء العالم.

وشارك حسين الشحات مع الأهلي في 31 مباراة بالدوري المصري الممتاز وسجل 9 أهداف من بينهم ثنائية أمام المقاولون العرب في الجولة 33 من الموسم الماضي 2019/2018.

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وكان آخر هدف سجله الشحات في الدوري المحلي أمام المقاولون العرب ضمن الجولة 14 من الدوري الممتاز هذا الموسم 2020/2019، وانتهى اللقاء بفوز الأهلي 0/2.

وفشل الشحات في تسجيل أي هدف في الجولات الأربع الماضية أمام أندية بيراميدز وطلائع الجيش والمصري البورسعيدي وسموحة.

ولم يلعب الشحات 90 دقيقة كاملة مع الأهلي منذ الفوز على طنطا 5-0 يوم 15 يناير الماضي.

شاهد الشحات يفتتح تيك توك بهدفه أمام الزمالك

@h.elshahat

واحشتيني اوي ومش عارفين نعمل حاجه تانيه يارب ????⚽️????????‍♂️❤️

♬ الصوت الأصلي – h.elshahat