فايلر يوافق على تجديد عقده مع الأهلي حتى 2022

وافق المدير الفني السويسري “رينيه فايلر” على تجديد عقده مع النادي الأهلي المصري، بعدما علم نية الإدارة في تحقيق الاستقرار الفني خلال السنوات القادمة، خصوصًا وأن الفريق قطع تحت قيادته شوطًا هامًا في منافسات الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا هذا الموسم قبل التوقف بسبب فيروس كورونا.

وأكدت إدارة الأهلي نواياها بشأن تجديد عقد المدير الفني السويسري حتى عام 2022، وذلك خلال المفاوضات المبدئية بين الطرفين لمناقشة مستقبل العملاق الأحمر.

ومن المقرر أن يعقد رئيس النادي الأهلي “محمود الخطيب” جلسة خاصة مع رينيه فايلر خلال الأيام المقبلة لحسم ملف تجديد العقد، ومناقشة أمر تدعيم الجهة اليمنى بعدما رفض أحمد فتحي تجديد عقده والتمسك بالرحيل بالمجاني في الميركاتو الصيفي المقبل.

وضمن الأهلي التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز في أول مواسمه تحت قيادة رينيه فايلر، حيث يتصدر المسابقة بفارق مُريح من النقاط عن أقرب منافسيه “المقاولون العرب” ولا تزال لديه مباريات أقل من المقاولون.

كما تمكن فايلر من قيادة الأهلي نحو بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي مطلع الشهر الماضي، لينتقل لمواجهة الوداد البيضاوي مطلع شهر مايو المقبل.

وكانت إدارة الأهلي قد رفضت منح رينيه فايلر أكثر من سنة في العقد السابق قبل التأكد من سرعة انسجامه مع الأجواء في مصر وكيفية تعامله مع كرة القدم الأفريقية.

لكن فايلر أكد أحقيته في عقد جديد، فلم يخسر الأهلي تحت قيادته سوى مباراة واحدة فقط في دوري أبطال أفريقيا بموسم 2020/2019، كانت على ملعب رادس أمام النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد، وشهد ذلك اللقاء طرد المدافع أيمن أشرف بخطأ تحكيمي في الدقائق العشر الأولى من اللقاء.

وجمع فايلر 11 نقطة من ثلاث انتصارات وتعادلين في دور مجموعات أبطال أفريقيا، وفي ربع النهائي هزم صن داونز ذهابًا (2/صفر)، وتعادل إيابًا (1/1).

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فايلر يوافق على التجديد للأهلي

أبدى المدير الفني السابق لنادي آندرلاخت البلجيكي ترحيبه بالبقاء مع الأهلي حتى عام 2022، نظرًا لشعوره بالارتياح في القاهرة، رغم الخلافات والمشاكل المستمرة بين إدارة الأهلي واللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، والتي أدت إلى تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك من نهاية أكتوبر 2019 حتى نهاية فبراير 2020 ومن ثم تغيب الزمالك عن الحضور.

ويستعد فايلر لوضع توقيعه على العقد الجديد الذي سيشهد رفع إدارة الأهلي لراتبه الشهري من 185 ألف دولار إلى 200 ألف دولار، بالإضافة إلى رفع رواتب جميع أعضاء الجهاز الفني.

ويضم الجهاز الفني للأهلي “دافيد سيزار” كمدرب العام، وميشيل يانكون كمدرب حراس مرمى، وتوماس بينكيللي كمدرب أحمال.

ويتضمن العقد الحالي لرينيه فايلر مع إدارة الأهلي، استمرار أعضاء الجهاز الفني المذكورين في الموسم الثاني حال التتويج ببطولتي الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا.

وإذا أراد أحد الأطراف فسخ التعاقد عليه تسديد راتب ستة أشهر كشرط جزائي، كما يتضمن العقد بندًا يُجبر الأهلي على التفاوض مع فايلر حول استمرار العقد في الموسم الثاني إذا فاز ببطولة واحدة من بطولتي الدوري المحلي أو دوري أبطال أفريقيا.

هذا وسوف يبدأ العمل بالزيادة الجديدة في الراتب الشهري بعقد رينيه فايلر، والتي تصل لـ 10٪، بدءًا من الموسم المقبل 2021/2020.

وترغب إدارة الأهلي في حسم مسألة تجديد عقد فايلر بهدف تحقيق الاستقرار الفني بعدما ظهر الفريق بمستوى مميز تحت قيادته على الصعيدين المحلي والقاري.