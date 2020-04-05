الامارات | انتقادات عنيفة ضد ليفربول.. ولاعب سابق: «نشعر بالاشمئزاز من نادينا»

شكرا لقرائتكم خبر عن انتقادات عنيفة ضد ليفربول.. ولاعب سابق: «نشعر بالاشمئزاز من نادينا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي إعلان ليفربول بفرض بطالة جزئية على موظفين في النادي غير اللاعبين بعد الأزمة المالية التي نجمت عن توقف النشاط الرياضي لتفشي فيروس كورونا، انتقادات من قبل نجوم سابقين في صفوفه الذين طالبوا اللاعبين بمساعدة موظفي ناديهم بدلاً من انتظار دعم حكومي لانتشالهم.

وقال المدافع السابق لـ«الليفر» جيمي كاراغر لشبكة «سكاي سبورتس» البريطانية: «أظهر يورغن كلوب (مدرب ليفربول) تعاطفا تجاه الجميع في بداية الوباء، ويشارك نجوم الفريق في المحادثات حول تخفيض رواتب لاعبي الدوري الانجليزي الممتاز. وفجأة كل النوايا الطيبة تلاشت. انه الحضيض يا ليفربول».

أما مهاجم الفريق السابق ستان كوليمور فكان رده أعنف، وقال: «لا أعرف اي من انصار ليفربول لا يشعر بالاشمئزاز من النادي لوضعه بعضا من العاملين فيه في البطالة الجزئية».

Advertisements

وفيما لن يُستأنف الدوري في مايو المقبل، ستستشير الأندية لاعبيها بشأن تخفيض رواتب قد يصل إلى نسبة 30%، بحسب ما أشارت رابطة الدوري الجمعة الماضية.

ووافقت الأندية الـ20 من الدرجة الممتازة على تمديد تعليق الدوري إلى أجل غير مسمى، حتى تصبح عودة كرة القدم «آمنة ومناسبة».

ويأتي قرار ليفربول بفرض بطاقة جزئية على لاعبيه من أجل الحصول على دعم من الحكومة بدفع 80 % من أجور الموظّفين التي تصل إلى 2500 أسترليني (نحو ثلاثة آلاف دولار) شهرياً كحدّ أقصى، فيما سيتكفل ليفربول بنسبة 20% المتبقية.

وكانت ثلاثة أندية من البريميرليغ، توتنهام ونيوكاسل ونوريتش سيتي، قد أعلنت عن اتخاذ تدابير مماثلة.