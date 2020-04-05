شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: الأهلي لم يقصر مع فتحي.. ونادر شوقي أخطأ بكشف تفاصيل المفاوضات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد حسن، نجم المنتخب الوطني السابق، إن من حق أحمد فتحي التفكير جيدا في قراره، خاصة أنه لم يتبقى له الكثير في مشواره كلاعب.

وأضاف «حسن» في تصريحات على قناة النهار: «أغلب الناس عاوزة احتراف بس على هواها، فتقوم بإدخال العاطفة في الأمر، من حق أحمد فتحي أن يفكر ويدرس القرار بشكل كويس، لأنه خلاص قرب يبطل».

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وعن رأيه في أزمة التجديد، قال الصقر: «المشكلة إن فتحي قعد وبدأ المفاوضات، وطلب وقت، وبعد كده وقت تاني.. هو لو كان عنده نية للرحيل كان طلب إن يتم تأجيل المفاوضات شوية بدلاً من الجلوس ثم التأجيل».

وتابع: «كذلك الأهلي، لما يكون عندي لاعب وأكون فعلاً محتاجه، إيه اللي يمنع إن أبدأ أتفاوض معاه من بدري.. الأهلي عمل إللي عليه مع فتحي، والدليل على كده إن فتحي طلب مهلة للتفكير، ولو كانت الأمور غير مناسبة كان رفضها من البداية».

وقال: «فتحي فكّر بعقله لأن متقدم له عرض كبير جداً، وهو ما صعّب من موقفه بالنسبة للتجديد مع الأهلي».

وفيما يخص نادر شوقي وكيل «فتحي»، قال العميد: «مكانش يجب الكشف عن تفاصيل المفاوضات، أكيد في مزايدة في الموضوع، لأن الطبيعي ما دمت وكيل اللاعب عليك حمايته وأن تحافظ على حقوقه، وأكيد أهم الأسباب اللي دفعته لكده مصالحه مع الأهلي».