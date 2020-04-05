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والكر يدعو فتاتي ليل إلى منزله وعقوبات بإنتظاره

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

كشفت صحيفة ذا صن الانكليزية أن مدافع نادي ​مانشستر سيتي​ كايلر والكر قد بإستدعاء فتاتي ليل إلى منزله، بعد ساعات على نشره فيديو يدعو فيه إلى التقيّد بالحجر المنزلي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب استضاف أحد أصدقائه، مساء يوم الثلاثاء الماضي، واتصلا بفتاتي ليل، وذلك لقضاء الليلة معهما في المنزل، وأن تلك السهرة استمرت لمدة أكثر من 3 ساعات، وغادرت الفتاتان المنزل في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.

وتابعت الصحيفة أن الفتاتين كشفتا الأمر، بعدما نشر والكر فيديو يدعو فيه للحجر المنزلي، ونقلت الصحيفة عن إحدى فتاتي الليل: "ما فعله والكر أمر غريب للغاية، إنه يدعونا لقضاء حفل في منزله، وفي اليوم التالي يطالب الناس بالبقاء في منازلهم من أجل سلامتهم في ظل انتشار ​فيروس ​، إنه منافق".

وختمت الصحيفة أن مانشستر سيتي سوف يقوم بإجراءات صارمة ضد اللاعب.

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