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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر والكر يدعو فتاتي ليل إلى منزله وعقوبات بإنتظاره والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020
كشفت صحيفة ذا صن الانكليزية أن مدافع نادي مانشستر سيتي كايلر والكر قد بإستدعاء فتاتي ليل إلى منزله، بعد ساعات على نشره فيديو يدعو فيه إلى التقيّد بالحجر المنزلي.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب استضاف أحد أصدقائه، مساء يوم الثلاثاء الماضي، واتصلا بفتاتي ليل، وذلك لقضاء الليلة معهما في المنزل، وأن تلك السهرة استمرت لمدة أكثر من 3 ساعات، وغادرت الفتاتان المنزل في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.
وتابعت الصحيفة أن الفتاتين كشفتا الأمر، بعدما نشر والكر فيديو يدعو فيه للحجر المنزلي، ونقلت الصحيفة عن إحدى فتاتي الليل: "ما فعله والكر أمر غريب للغاية، إنه يدعونا لقضاء حفل في منزله، وفي اليوم التالي يطالب الناس بالبقاء في منازلهم من أجل سلامتهم في ظل انتشار فيروس كورونا، إنه منافق".
وختمت الصحيفة أن مانشستر سيتي سوف يقوم بإجراءات صارمة ضد اللاعب.
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