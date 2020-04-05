والكر يدعو فتاتي ليل إلى منزله وعقوبات بإنتظاره

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

كشفت صحيفة ذا صن الانكليزية أن مدافع نادي ​مانشستر سيتي​ كايلر والكر قد بإستدعاء فتاتي ليل إلى منزله، بعد ساعات على نشره فيديو يدعو فيه إلى التقيّد بالحجر المنزلي.

Advertisements

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب استضاف أحد أصدقائه، مساء يوم الثلاثاء الماضي، واتصلا بفتاتي ليل، وذلك لقضاء الليلة معهما في المنزل، وأن تلك السهرة استمرت لمدة أكثر من 3 ساعات، وغادرت الفتاتان المنزل في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.

وتابعت الصحيفة أن الفتاتين كشفتا الأمر، بعدما نشر والكر فيديو يدعو فيه للحجر المنزلي، ونقلت الصحيفة عن إحدى فتاتي الليل: "ما فعله والكر أمر غريب للغاية، إنه يدعونا لقضاء حفل في منزله، وفي اليوم التالي يطالب الناس بالبقاء في منازلهم من أجل سلامتهم في ظل انتشار ​فيروس كورونا​، إنه منافق".

وختمت الصحيفة أن مانشستر سيتي سوف يقوم بإجراءات صارمة ضد اللاعب.