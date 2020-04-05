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نجم يوفنتوس يرحل عن ايطاليا بسبب كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

كشفت شبكة "فوتبول إيطاليا"، ان لاعب جديد من صفوف فريق ​يوفنتوس​ قد غادر مدينة تورينو خلال الساعات القليلة الماضية بسبب فيروس ​كورونا​.

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وأفادت الشبكة، ان نجم الوسط أدريان ​رابيو​ قد حصل على إذن من الإدارة بالعودة إلى بلاده فرنسا في ظل استمرار تعليق التدريبات الجماعية حتى 13 نيسان الجاري.

وأكدت، أن رابيو سيبقى في فرنسا مع عائلته حتى الموعد التي تحدده الحكومة الإيطالية لعودة الأنشطة الكروية مرة أخرى بعدما يصبح الوضع آمنًا في البلاد.

يذكر ان رابيو سينضم الى قائمة اللاعبين الذين غادروا إيطاليا بسبب الوضع الراهن ابرزهم ، أليكس ساندرو، دانيلو، دوغلاس كوستا، غونزالو هيغواين، ميراليم بيانيتش، سامي خضيرة وفوتشيك تشيزني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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