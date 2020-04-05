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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نجم يوفنتوس يرحل عن ايطاليا بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020
كشفت شبكة "فوتبول إيطاليا"، ان لاعب جديد من صفوف فريق يوفنتوس قد غادر مدينة تورينو خلال الساعات القليلة الماضية بسبب فيروس كورونا.
وأفادت الشبكة، ان نجم الوسط أدريان رابيو قد حصل على إذن من الإدارة بالعودة إلى بلاده فرنسا في ظل استمرار تعليق التدريبات الجماعية حتى 13 نيسان الجاري.
وأكدت، أن رابيو سيبقى في فرنسا مع عائلته حتى الموعد التي تحدده الحكومة الإيطالية لعودة الأنشطة الكروية مرة أخرى بعدما يصبح الوضع آمنًا في البلاد.
يذكر ان رابيو سينضم الى قائمة اللاعبين الذين غادروا إيطاليا بسبب الوضع الراهن ابرزهم كريستيانو رونالدو، أليكس ساندرو، دانيلو، دوغلاس كوستا، غونزالو هيغواين، ميراليم بيانيتش، سامي خضيرة وفوتشيك تشيزني.
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