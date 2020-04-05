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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشباب السعودي يعاقب لاعبه جمال بلعمري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020
قررت إدارة نادي الشباب السعودي معاقبة المدافع الجزائري الدولي جمال بلعمري لاعب الفريق.
وبحسب عدّة تقارير صحافية، فإن إدارة الشباب قررت خصم 40 بالمئة من مستحقات اللاعب بسبب تصريحاته على حسابه بشبكة "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، حيث تحدث عن إجباره على فسخ عقده مع وكيل أعماله والتوقيع مع آخر ليتسني بيع عقده من قبل النادي السعودي.
كما كشف أنه طُلب منه الإدلاء بتصريحات يطلب من خلالها الرحيل عن النادي.
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