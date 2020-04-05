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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فضائح فيفا: وفاة الرئيس السابق لهندوراس عن 76 عاما والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020
توفي رئيس هندوراس السابق رافايل كاييخاس الذي حوكم في الولايات المتحدة في اطار فضيحة الفساد التي عصفت بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منذ 2015، السبت عن 76 عاما في أحد مستشفيات أتلانتا (ولاية جورجيا الأميركية) إثر نوبة قلبية، وذلك بحسب ما أعلنت عائلته.
وقالت نورما غابوريت دي كاييخاس، زوجة الرئيس السابق، في رسالة "نشعر بحزن عميق بالإعلان أن زوجي، الوالد والجد العزيز، انتقل الى أحضان الرب".
وكان كاييخاس الذي ترأس الاتحاد الوطني لكرة القدم وكان عضوا سابقا في لجنة التسويق والتلفزيون في "فيفا"، من بين 40 مسؤولا متورطين في فضيحة الفساد التي هزت الكرة العالمية منذ أيار 2015 وأطلق عليها "فيفاغايت".
واتُهم كاييخاس في الولايات المتحدة بتلقي رشى مقابل منح شركة "ميديا وورلد" التي تتخذ من ولاية فلوريدا مقرا لها، الحقوق التلفزيونية والتجارية لمباريات هندوراس في تصفيات كأس العالم 2014، 2018 و2022.
وسلم نفسه للسلطات الأميركية في اواخر 2015 وحوكم بتهمة رشى بقيمة 1,6 مليون دولار حصل عليها بين اذار/مارس 2011 وكانون الثاني/يناير 2013.
وبسبب المشاكل الصحية المتكررة الناجمة عن اصابته بسرطان الدم، تم تأجيل محاكمته في الولايات المتحدة عدة مرات، وكان من المفترض أن يصدر الحكم النهائي بحقه في الخامس من أيار المقبل.
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