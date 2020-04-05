بورنموث يستعد للتخلي عن نجومه في الصيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

كشفت تقارير صحف انكليزية، ان فريق ​بورنموث​ يتجه للتخلي عن ابرز نجومه خلال ​الميركاتو الصيفي​ المقبل.



ووفقاً لصحيفة ذا الصن البريطانية، فان بورنموث يتجه لتغيير سياسته بانتقال الاموال الكبيرة، من خلال بيع نجومه الصيف المقبل.

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ويتواجد توتنهام ومانشستر يونايتد من بين الفرق التي تفكر في التعاقد مع كالوم ويلسون، جوشوا كينغ وديفيد بروكس نهاية الموسم.

وسيخسر النادي إيبي وريان فريزر في الانتقالات المجانية هذا الصيف، ويمكن أن يتبعهما ويلسون وكينغ مقابل رسوم كبيرة حيث يخطط إدي هاو لإصلاح شامل.

يذكر ان بورنموث يحتل 18 في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة.