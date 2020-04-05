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بورنموث يستعد للتخلي عن نجومه في الصيف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

كشفت تقارير صحف انكليزية، ان فريق ​بورنموث​ يتجه للتخلي عن ابرز نجومه خلال ​الميركاتو الصيفي​ المقبل.

ووفقاً لصحيفة ذا الصن البريطانية، فان بورنموث يتجه لتغيير سياسته بانتقال الاموال الكبيرة، من خلال بيع نجومه الصيف المقبل.

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ويتواجد توتنهام ومانشستر يونايتد من بين الفرق التي تفكر في التعاقد مع كالوم ويلسون، جوشوا كينغ وديفيد بروكس نهاية الموسم.

وسيخسر النادي إيبي وريان فريزر في الانتقالات المجانية هذا الصيف، ويمكن أن يتبعهما ويلسون وكينغ مقابل رسوم كبيرة حيث يخطط إدي هاو لإصلاح شامل.

يذكر ان بورنموث يحتل 18 في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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