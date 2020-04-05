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لوكاس ليفا يستغل فترة التوقف لإجراء عملية جراحية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

أعلن لاعب خط وسط نادي ​لاتسيو​، ​لوكاس ليفا​، أنه أجرى عملية جراحية على مستوى الركبة، والتي كان يحتاج إلى إجرائها في الفترة الماضية لكنه فضّل تأجليها.

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وقال ليفا في تصريحات عبر حسابه في إنستغرام أنه أراد أن يستغل فترة توقف الدوريات لإجراء شيء "مفيد" كان يجب القيام به على حد تعبيره، وهي عملية جراحية على مستوى الركبة.

بدوره، أشار موقع فوتبول إيطاليا إلى أن ليفا من المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدّة شهر.

جدير بالذكر أن جميع مباريات ​الدوري الايطالي​ متوقفة منذ شهر آذار بسبب ​فيروس ​، ومن المتوقع أن تُستأنف المباريات قبل شهر أيار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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