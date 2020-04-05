لوكاس ليفا يستغل فترة التوقف لإجراء عملية جراحية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

أعلن لاعب خط وسط نادي ​لاتسيو​، ​لوكاس ليفا​، أنه أجرى عملية جراحية على مستوى الركبة، والتي كان يحتاج إلى إجرائها في الفترة الماضية لكنه فضّل تأجليها.

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وقال ليفا في تصريحات عبر حسابه في إنستغرام أنه أراد أن يستغل فترة توقف الدوريات لإجراء شيء "مفيد" كان يجب القيام به على حد تعبيره، وهي عملية جراحية على مستوى الركبة.

بدوره، أشار موقع فوتبول إيطاليا إلى أن ليفا من المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدّة شهر.

جدير بالذكر أن جميع مباريات ​الدوري الايطالي​ متوقفة منذ شهر آذار بسبب ​فيروس كورونا​، ومن المتوقع أن تُستأنف المباريات قبل شهر أيار.