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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقارير: نيمار حسم قراره بالرحيل عن سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020
كشفت نقارير صحف اسبانية، ان الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي قد حسم قراره بالرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
ووفقاً لصحيفة (سبورت) الاسبانية، فان نجم السيليساو قد اعرب عن تصميمه بالعودة الى برشلونة الاسباني بعد فشل العملية في الصيف الماضي.
وحاول البارشا إعادة نيمار إلى (كامب نو) مطلع هذا الموسم، لكنه لم يتوصل إلى اتفاق مع بي إس جي بشأن الأمور المالية، وتعاقد النادي الاسباني مع عدة صفقات.
واشارت الصحيفة الإسبانية، الى أن صاحب الـ28 عامًا يمكن أن يلجأ إلى الضغط على باريس سان جيرمان للموافقة على رحيله إلى برشلونة هذا الصيف.
يذكر أن نيمار شارك في 22 مباراة مع نادي العاصمة الفرنسية في جميع المسابقات وسجل خلالهم 18 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه.
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