ايكاردي وسباليتي قد يعملان سويًا في ميلان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

كشفت صحيفة كوريري ديلو سبورت الايطالية أن مدرب نادي الإنتر السابق ​لوتشيانو سباليتي​ قد يكون مدربا لنادي ​ميلان​ في الموسم المقبل خلفا للمدرب ستيفانو بيولي.



وأشارت الصحيفة إلى أنّ الروسونيرو يفكّر أيضا في الحصول على خدمات مهاجم نادي الإنتر والمعار إلى باريس سان جيرمان ​ماورو إيكاردي​ Mauro Icardi خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة، وان النادي الباريسي لا يفكر في شراء بطاقته بعد إنتهاء الإعارة.

وكان إيكاردي قد حقق لقب هداف ​الدوري الايطالي​ تحت قيادة سباليتي في موسم 2017-2018، مسجلا 29 هدفا.