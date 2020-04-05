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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ايكاردي وسباليتي قد يعملان سويًا في ميلان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020
كشفت صحيفة كوريري ديلو سبورت الايطالية أن مدرب نادي الإنتر السابق لوتشيانو سباليتي قد يكون مدربا لنادي ميلان في الموسم المقبل خلفا للمدرب ستيفانو بيولي.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ الروسونيرو يفكّر أيضا في الحصول على خدمات مهاجم نادي الإنتر والمعار إلى باريس سان جيرمان ماورو إيكاردي Mauro Icardi خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة، وان النادي الباريسي لا يفكر في شراء بطاقته بعد إنتهاء الإعارة.
وكان إيكاردي قد حقق لقب هداف الدوري الايطالي تحت قيادة سباليتي في موسم 2017-2018، مسجلا 29 هدفا.
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