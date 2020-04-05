اخبار الرياضه

ايكاردي وسباليتي قد يعملان سويًا في ميلان

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ايكاردي وسباليتي قد يعملان سويًا في ميلان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

كشفت صحيفة كوريري ديلو سبورت الايطالية أن مدرب نادي الإنتر السابق ​لوتشيانو سباليتي​ قد يكون مدربا لنادي ​ميلان​ في الموسم المقبل خلفا للمدرب ستيفانو بيولي.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الروسونيرو يفكّر أيضا في الحصول على خدمات مهاجم نادي الإنتر والمعار إلى باريس سان جيرمان ​ماورو إيكاردي​ Mauro Icardi خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة، وان النادي الباريسي لا يفكر في شراء بطاقته بعد إنتهاء الإعارة.

وكان إيكاردي قد حقق لقب هداف ​الدوري الايطالي​ تحت قيادة سباليتي في موسم 2017-2018، مسجلا 29 هدفا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ايكاردي وسباليتي قد يعملان سويًا في ميلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا