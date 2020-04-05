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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فان دي بيك يثير الجدل حول مستقبله والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020
أثار الدولي الهولندي دوني فان دي بيك نجم وسط اياكس الهولندي الجدل حول إمكانية الرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
ويعد الهولندي الشاب هدفاً لنادي ريال مدريد الاسباني الذي يرغب بضمه من اجل تدعيم وسط الفريق.
وفي حديث لصحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، قال دوني:" أحاول قضاء أطول وقت ممكن في الشمس، ولم أبدأ بعد دروسي لتعلم الإسبانية".
واضاف:" يجب أن تكون مشاعري إيجابية لهذا الفريق، علي معرفة دوري في نظام اللعب وأود أن أكون مهمًا وأضمن الحصول على دقائق كافية".
وكان دي بيك قريبًا من ريال مدريد في الصيف الماضي ولكن الصفقة لم تتم.
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