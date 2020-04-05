اخبار الرياضه

فان دي بيك يثير الجدل حول مستقبله

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فان دي بيك يثير الجدل حول مستقبله والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

أثار الدولي الهولندي دوني فان ​دي بيك​ نجم وسط ​اياكس​ الهولندي الجدل حول إمكانية الرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويعد الهولندي الشاب هدفاً لنادي ​​ الاسباني الذي يرغب بضمه من اجل تدعيم وسط الفريق.

Advertisements

وفي حديث لصحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، قال دوني:" أحاول قضاء أطول وقت ممكن في الشمس، ولم أبدأ بعد دروسي لتعلم الإسبانية".

واضاف:" يجب أن تكون مشاعري إيجابية لهذا الفريق، علي معرفة دوري في نظام اللعب وأود أن أكون مهمًا وأضمن الحصول على دقائق كافية".

وكان دي بيك قريبًا من ريال مدريد في الصيف الماضي ولكن الصفقة لم تتم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فان دي بيك يثير الجدل حول مستقبله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا