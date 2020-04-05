شكرا لقرائتكم لايف فى العزل.. أشرف بن شرقى يطمئن على وليد أزارو عبر الفيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص المغربى أشرف بن شرقى جناح الزمالك، على إجراء "لايف" مع مواطنه وليد أزارو مهاجم الأهلى المُعار إلى الاتفاق السعودى، وتضمن الحديث بينهما عن نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والترجى التونسى الذى توج به الفريق الأخير على حساب الفريق الأحمر إلى جانب الحديث عن مباريات الزمالك الأخيرة مع بطل تونس.

وسأل بن شرقى، وليد أزارو عن شعوره فى ذلك النهائى أمام الترجى وتحدث المهاجم المغربى عن الإصابات فى صفوف الأهلى فى ذلك التوقيت ليداعبه بن شرقى إن فريقه أيضا كان لديه إصابات بخلاف وجود المغربى محمد أوناجم جناح الزمالك فى مداعبة من بن شرقى عن أوناجم.

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وشهد حديث بن شرقى أكثر من مداعبة عن أوناجم حيث قال إن طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض عندما أحرز أوناجم هدفا فى الترجى ذهب إليه سريعاً ليذكره بالعودة لاستئناف لقاء الترجى خاصة إن الزمالك حقق التعادل بهدفه وليس الفوز فى المباراة التى جمعت الفريقان باستاد القاهرة، فى ذهاب دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا والتى انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 3 / 1 وخسر الأبيض فى الإياب بهدف دون رد ولكنه تأهل إلى نصف نهائى البطولة الأفريقية بفضل نتيجة الذهاب.

ونجح الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، كما نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليضرب موعدًا مع الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف النهائى، حيث من المقرر أن يُقام لقاء الذهاب بين الزمالك والرجاء البيضاوى أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية فى البطولة الأفريقية فى الكاميرون يوم 29 مايو، إلا أن بعد توقف النشاط الرياضى فى مختلف بلدان العالم ينتظر الزمالك والرجاء قرار الاتحاد الأفريقى بشأن المباراة وموعدها النهائى والموقف كاملا بعد تعليق الأنشطة المختلفة بسبب تجنب انتشار فيروس كورونا.