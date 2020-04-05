شكرا لقرائتكم مش هلعب لغير الإسماعيلى.. باهر المحمدى يرحل للأهلى بباسوورد النجوم الـ12 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل "مش هلعب في مصر لغير الإسماعيلي"..جملة لم تعد جماهير الدراويش تحب سماعها فيما تنتظرها جماهير الأهلي بفارغ الصبر لأنها تفتح باب رحيل أحد نجوم الإسماعيلي للقلعة الحمراء بين عشية وضحاها.

كثيرون في الشارع الكروي المصري يرون أن ترديد هذه الجملة من 90 % من لاعبي الإسماعيلي ما هو إلا خطوة هامة على طريق اللعب للأهلي ..خاصة وأن التجارب السابقة تؤكد ذلك على مدار السنوات الأخيرة تحديداً.

باهر المحمدي لاعب الاسماعيلي كان أخر من أعلن رفضه اللعب للأهلي أو أي نادً مصر بعدما خرجت تقارير قوية تؤكد أن الاهلي يتفاوض مع ظهير الاسماعيلي لتعويض أحمد فتحي الذي سيرحل من القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري لعدم تجديد عقده مع الفريق الأحمر.

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تصريحات باهر المحمدي بالتأكيد لن تمنعه من اللعب للأهلي لأن كثيرون قبله أدلوا بنفس التصريحات بل أن هناك من زاد عليها وقال أن اللعب لغير الاسماعيلي في مصر يُعد خيانة قبل أن ينتقل بعدها بعدة أشهر للقلعة الحمراء سواء من خلال التفاوض المُباشر أو من خلال "ترانويت" خارجي.

قائمة من قالوا "لم ألعب في مصر إلا للإسماعيلي ثم رحلوا للأهلي" طويلة وتضم العديد من النجوم يأتي في مقدمتهم ، محمد بركات ، عماد النحاس ، إسلام الشاطر ، شريف عبد الفضيل ، عبد الله السعيد ، خالد بيبو ، محمد عبد الله ، عمرو السولية ، أحمد فتحي ، مسعد عوض ، أحمد حجازي وأخيراً محمود متولي.

رغبة الأهلي في ضم باهر المحمدي وترحيب الأخير بالقميص الأحمر بعيداً عن تصريحات تهدئة الرأي العام الأسماعيلاوي فتحت الطريق أمام سؤال هام وهو : هل يصبح باهر المحمدي العميل رقم 13 في فيلم "لن ألعب في مصر لغير الأسماعيلي" ثم يرتدي القميص الأحمر؟