شكرا لقرائتكم سمير كمونة: انا مش عارف صالح جمعة عاوز إيه الأهلى عمله كل حاجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال كمونة في تصريحات خاصة: مشكلة صالح جمعة، أنه لا يعرف ماذا يريد، "لا عايز يتمرن ولا ياخد فلوس ولا يسافر ولا يحترف، عايزين نسأله انت عايز إيه، النادي عمل معاه كل حاجة.

أضاف نجم الأهلي السابق: انت مش عايز تأدي ولا تلتزم امشي، وعلى الأهلي والإدارة أن يتخذوا هذا الموقف كفاية طبطة، انت عملت إيه للأهلي، يعني تقعد صالح جمعة وتمشي حسام عاشور، هو هيجي أحسن من مين يعني لاعب ما بيأديش وقاعد ليه".

وربما يكون وباء "كورونا"، الذى تسبب فى تجميد النشاط الرياضى بالعالم كله، سبباً فى تحويل وجهة صالح جمعة لاعب الأهلى من اللعب خارج مصر للانتقال لأحد الأندية المحلية فى الموسم المقبل، بعد قرار السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى بالاستغناء عن اللاعب.

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إدارة الأهلى حاولت تسويق صالح جمعة فى انتقالات يناير الماضى بعد إعلان رينيه فايلر عدم حاجة الفريق لخدماته، لكن محاولات تسويق اللاعب فشلت ولم ينجح النادى فى الوصول لاتفاق مع أى نادٍ سواء داخل أو خارج مصر، واستمرت المحاولات بعد انتهاء ميركاتو الشتاء بالبحث عن أندية مازال القيد فيها مُستمراً كالدورى الفنلندى لكن المحاولات فشلت أيضاً، لتأتى "جانحة" كورونا لتنهى مسلسل عروض صالح جمعة بشكل إجباري.

لدلائل تُشير إلى صعوبة تسويق صالح جمعة خارجياً خلال ميركاتو الصيف المقبل حتى إذا تم استئناف النشاط الرياضى، فاللاعب لم يُمارس كرة القدم منذ عام تقريباً الأمر الذى سيكون سبباً فى إحجام الكثير من الأندية الخارجية عن التعاقد مع لاعب الاهلى لكن الأمر قد يكون أسهل بالنسبة لأندية الدورى المصرى التى تعلم قدرات صالح جمعة العالية.

ويمتلك صالح جمعة قدرات فنية جيدة، لكن عدم التزامه بالتعليمات، على حد رؤية رينيه فايلر، كان سبباً فى "فرمان سويسرى" برحيله عن الأهلى، ليبدأ اللاعب التفكير فى خطوة جديدة خارج القلعة الحمراء ستتم بشكل مؤكد خلال ميركاتو الصيف المقبل ومن شبه المؤكد أن هذه التجربة ستكون فى الدورى المصرى إلا إذا نجح اللاعب فى الحصول على عرض خارجى رغم صعوبة المهمة.