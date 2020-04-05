شكرا لقرائتكم فايلر يراقب أوزان لاعبى الأهلى فى فترة توقف النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من جهازه المعاون وطبيب الفريق مُراقبة أوزان لاعبي الفريق خلال فترة توقف النشاط الرياضي الحالي على خليفة فيروس " كورونا " الذي اجتاح العالم كله.

وكلّف فايلر جهازه المعاون بضرورة مُتابعة أوزان لاعبي الفريق بشكل يومي حتى يُحافظ جميع لاعبي الفريق على الوزن المثالي خاصة وأن الجهاز الفني طلب من اللاعبين تنفيذ برنامج تدريبي يومياً من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

من ناحية أخرى ، اتفق الأهلي مع رينيه فايلر على التجديد لمدة موسمين مقبلين خلال المفاوضات المبدئية التي تمت بين الطرفين الأيام الماضية وتحدث خلالها رئيس النادي مع المدرب السويسري بشأن التجديد لمدة موسمين مقبلين .

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ورحّب فايلر بالاستمرار مع القلعة الحمراء لشعوره بالارتياح في الفريق وأن كانت هناك عدة أمور بسيطة للغاية سيتم حسمها خلال الجلسة المرتقبة التي سيوقع خلالها فايلر على العقود الجديدة ، وفي هذا الشأن أستقر مسئولو الاهلي على رفع راتب فايلر ومعه جهازه المعاون المكوّن من ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب أحمال من 185 ألف دولار إلى 200 ألف دولار شهرياً في الموسم المقبل .

ويتضمن عقد فايلر الحالي مع الأهلي استمرار المدرب وجهازه المعاون في الموسم الثاني حال الفوز ببطولتي الدوري العام ودوري أبطال أفريقيا وإذا حصد الفريق هاتين البطولتين وأراد أحد الأطراف فسخ العقد عليه دفع راتب ستة أشهر كشرط جزائي ، كما يتضمن العقد أن الطرفين عليهما التفاوض مُجدداً حول استمرار العقد في الموسم الثاني حال الفوز ببطولة واحدة من بطولتي الدوري أو أفريقيا ويرغب الأهلي في تجديد عقد فايلر في الموسم المقبل دون الانتظار لحسم مصير بطولتي الدوري وأفريقيا لرغبة النادي في تحقيق الاستقرار للفريق بعد النجاحات الجيدة التي حققها المدرب السويسري مع الفريق حتى الآن.