شكرا لقرائتكم ثنائى ألعاب القوى يستغيثون باللجنة الأولمبية لعودتهم من كينيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر ثنائى منتخب العاب القوى حمادة الدشناوى ، و سالم محمد العالقان فى كينيا ،تحرك اللجنة الاوليمبية ووزارة الرياضة لعودتهم الى مصر حيث كان يشاركان فى معسكر خارجى فى كينيا ، على احد المرتفعات.

وتواصل الاتحاد مع اللجنة الأولمبية و كذلك وزارة الشباب والرياضة فور وصول خطاب اللجنة ، ولم يعود اللاعبان حتى الان الى الاراضى المصرية ، بسبب بٌعد مكان اقامتهما عن مكان الطائرة التى أقلت اللاعبون العالقين فى الخارج ، ومازالا عالقان فى كينيا .

وتواصل الاتحاد مع الوزارة و اللجنة مرة اخرى ، لايجاد حل لهذه الأزمة ، خاصة وانه لايوجد طائرات فى الوقت الحالى بكينيا لإعادة الثنائى .

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من جانبه أكد هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية فى تصريحات خاصة أنه تم ابلاغ وزارة الشباب و الرياضة ، و التى بدورها ، تنسق مع وزارة الخارجية ، لعودة اللاعبان، خاصة وأنه ليس هذه الثنائى فقط العالق فى الخارج ، بل أنه بصفة يومية تتلقى اللجنة اخطارات من لاعبين و اتحادات بوجود رياضيين خارج البلاد، ويرغبون فى العودة .

وعن كيفية عودة ثنائى العاب القوى اكد حطب انه سيكون من الصعب توفير طائرة خاصة لهما ، بل سيتم اتخاذ قرار من وزارة الرياضة بالتنسبق مع الخارحية فى هذا الأمر ، الا انه فى النهاية مصر لن تترك ابناءها .

كانت اللجنة الاولمبية قد طلبت جميع الاتحادات الرياضية بضرورة مخاطبة اللجنة فى أسرع وقت بأسماء اللاعبين المصريين المتواجدين خارج البلاد خلال الفترة الحالية، وتم إخطار جميع الاتحادات الرياضية بضرورة إخطار اللجنة الأولمبية بأسماء اللاعبين العالقين بالخارج والدول المتواجدين بها وصور جوازات السفر وذلك فى ضوء تعليق حركة الطيران بسبب تفشى مرض كورونا.

جاء طلب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية من أجل التنسيق مع الجهات المعنية ووزارة الشباب والرياضة لإعادة اللاعبين العالقين فى الخارج إلى أرض الوطن، فى إطار حرص مسئولى الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسى على أبناء مصر العالقين فى الخارج حاليا وعودتهم إلى وطنهم.