الزمالك يتراجع عن فكرة ضم أحمد حجازى

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وشهدت الساعات الماضية، تأكيدات من الإعلامى أحمد شوبير حول دخول بيراميدز فى مفاوضات مع أحمد حجازى إلى جانب مفاوضات الأهلى لضمه، ويواصل مسؤولى القلعة الحمراء التحرك فى ملف التدعيمات والمفاوضات، من أجل الحصول على خدمات حجازى بداية من الموسم الكروي المقبل، بناء على طلبات فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، ولجنة التخطيط بالنادي.
ورغم اعلان أحمد حجازي عدم نيته في العودة لمصر بالوقت الحالي وأن الأهلي ستكون وجهته حال العودة من جديد، إلا أن الإدارة الحمراء ترى أن الفرصة مواتية لضم المدافع الدولي في الوقت الحالي، خاصة وأن موقف ناديه من الصعود لدوري الدرجة الأولى في الموسم الجديد غير واضح المعالم.
وجاءت مفاوضات الأهلي الجديدة مع المدافع الدولي أحمد حجازي، بناء على طلبات المدرب السويسري رينيه فايلر، الذي أبدى رغباته في التعاقد مع حجازي من أجل دعم دفاعات الفريق الأحمر في الموسم الجديد.
ويُقدم مسؤولو النادي الأهلي راتب مُغريًا لحجازي من أجل الحصول على موافقته في العودة للقلعة الحمراء من جديد في الموسم الجديد، ومن المنتظر أن يشهد الفترة المقبلة مراحل متقدمة مع اللاعب للحصول على توقيعه وإنهاء الصفقة، وإن كان الاتجاه الأقرب هو تأجيل الصفقة للموسم بعد القادم بناءً على رغبة اللاعب، وهو ما سيتم حسمه بصورة نهائية خلال فترة التوقف الحالي بعد توقف النشاط الرياضى فى مختلف دول العالم لتجنب انتشار فيروس كورونا.
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