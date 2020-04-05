شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أندية تطلب شراء وليد أزارو.. والأهلي يناقش فايلر فى استعادته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى المغربى وليد أزارو، مهاجم الأهلى المُعار لنادى الاتفاق السعودى، 3 عروض خلال الفترة الماضية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حال عدم عودته للأهلى بعد انتهاء الإعارة.

وعلم ”الخليج 365” أن وليد أزارو تلقى عروضاً خلال الفترة الماضية من أندية بالسعودية وخارجها، وأبدت 3 أندية حالياً رغبتها فى ضم المهاجم المغربى، بجانب الاتفاق السعودى الذى يسعى أيضا لشراء اللاعب بشكل نهائى من الأهلي.

فى الوقت نفسه، تبحث لجنة التخطيط للكرة بالأهلى، برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، مصير وليد أزارو حيث تنتهى إعارة أزارو للنادى السعودى بنهاية الموسم الجارى، وترغب اللجنة فى حسم مصير المهاجم المغربى خلال فترة توقف الدورى الحالية على خلفية انتشار فيروس "كورونا".

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وترغب لجنة التخطيط فى الوصول لقرار نهائى مع فايلر بشأن مصير المهاجم المغربى الذى رحل من الأهلى فى يناير الماضى للاتفاق لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، ولم يُعلن الأهلى حتى الآن مصير اللاعب بشأن رسمى فقد يعود للفريق بنهاية الموسم وقد تتجدد الإعارة.

وظهر المهاجم المغربى بشكل جيد مع الاتفاق وإن كان تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله بسبب "فيروس كورونا" حال دون استمرار تألق أزارو فى الاتفاق.

وكان رينيه فايلر قد أكد أن طريقة اللعب وراء رحيل وليد أزارو عن الأهلى لنادى الاتفاق، موضحاً فى تصريحات على قناة أون تايم سبورت أن طريقة لعب أزارو لم تناسب خطته، وبالتالى خرج من حساباته قائلا، "أزارو يجيد اللعب على الهجمات المرتدة، وهى لا تتناسب معى ورحيله كان القرار الأفضل".

على صعيد متصل، أكد خالد الناصر، مدير المركز الإعلامى بنادى الاتفاق، أن الشائعات حول إصابة وليد أزارو بفيروس كورونا المستجد، تلحق ضررا كبيرا باللاعب، موضحاً أن "بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية والصحف الخارجية، تحدثت عن إصابة أزارو بفيروس كورونا المستجد، بعد عودته من المغرب قبل إيقاف الطيران، الحقيقة أنه فى كامل الصحة والعافية، ويواصل تدريباته المنزلية وفقا للبرنامج الذى وضعه الجهاز الفنى بقيادة الوطنى خالد العطوى".