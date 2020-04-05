شكرا لقرائتكم خبر عن "في البحر سمكة".. المهدي سليمان يلجأ إلى الصيد للتغلب على ملل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأ المهدى سليمان، حارس مرمى بيراميدز، إلى الصيد للتغلب على ملل توقف النشاط الرياضي فى مصر والعديد من الدول، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ونشر سليمان صوراً عبر حسابه الشخصي على انستجرام خلال قيامه بعملية الصيد برفقة أصدقائه.



المهدي سليمان في رحلة بحرية



المهدي سليمان يلجأ للصيد



المهدي سليمان

حدد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش، موعد مبدئى لعودة استئناف اللاعبين تدريباتهم الجماعية، بعد فترة الراحة التى حصلوا عليها فى الوقت الحالى فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر وجميع أنحاء العالم بسبب الخوف من تفشى فيرس كورونا.

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وأبلغ الجهاز الفنى لبيراميدز اللاعبين بإنه تم تحديد يوم 15 أبريل الجارى كموعد مبدئى لعودة استئناف التدريبات الجماعية، على أمل انتهاء أزمة فيرس كورونا الذى تسبب فى تعطيل النشاط الرياضى وكافة الأنشطة، حيث من المقرر أن يعود اللاعبين للتدريبات فى هذا الموعد حال تمكن الدولة ووزارة الصحة من السيطرة على الفيرس، أو سيتم تمديد مدة الأجازة فى حالة استمرار الأزمة.

واتفقت منظمة الصحة العالمية مع نادي بيراميدز من أجل تنظيم مجموعة من الحملات للتوعية من خطر فيروس كورونا وتوجيه بعض الرسائل بهدف محاولة السيطرة على المرض، واستغلال قيمة نادي بيراميدز ونجومه الكبار في هذه الحملات والترويج لتعليمات المنظمة ونشرها بين جمهور الرياضة المصري والعربي.

واتفقت الإدارة التنفيذية للنادي بقيادة ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز مع منظمة الصحة العالمية للقيام بحملات توعية يقودها نجوم النادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة للتوعية من خطورة الفيروس وضرورة اتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية للسيطرة عليه.

وبدأ نجوم النادي عبر منصاته المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر حملاتلمطالبة الجمهور بالتواجد قدر الإمكان في المنزل وعدم النزول إلا للضرورة القصوى وتجنب الازدحام واستخدام وسائل التعقيم في محاولة للسيطرة على الانتشار السريع للفيروس، وممارسة التمارين الرياضية في المنزل والاعتماد على الوجبات الغذائية الصحية.