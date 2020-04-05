شكرا لقرائتكم خبر عن الكورة مش قطبين وبس.. أساطير مصرية صنعت المجد بعيدا عن الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حفلت الكرة المصرية بالعديد من نجوم كرة القدم البارزين، الذين قدموا الكثير سواء مع أنديتهم أو المنتخب الذي يعد من أفضل منتخبات القارة والحاصل على 8 بطولات أمم أفريقيا، كأكثر منتخب في تاريخ إفريقيا يفوز بالبطولة.

وأضاف هؤلاء اللاعبون الكثير للكرة المصرية، وحصدوا العديد من البطولات مع أنديتهم، وظفروا بشعبية كبيرة بعيدا عن قطبى الكرة الأهلى والزمالك أصحاب الشعبية والجماهيرية الطاغية.

الكثير من المحللين قدموا تفسيرات مختلفة لهذه الظاهرة، فمنهم من أرجع شعبية هؤلاء اللاعبين لمهارتهم، ومنهم من أرجع السبب لشعبية الفريق الذي يلعب له أولئك اللاعبون.

ونستعرض في التقرير التالى أبرز اللاعبين الذين قدموا الكثير ولم يرتدوا قميص الأهلى والزمالك..

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كان فاروق جعفر، لاعب الزمالك السابق، قد قال ان الأهلي والزمالك يصنعون نجوم في تاريخ كرة القدم المصرية نظرا للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الناديين.

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واكد جعفر في تصريحات تلفزيونية ان من لم يلعب للاهلي والزمالك لم يلعب كرة نهائي نظراً للتاريخ الكبير للناديين في الدوري والبطولات الافريقية .

واكمل ان أحمد فتحي لاعب الأهلي لاعب قوي ويتمتع بقدرات فنية عالية ومُقاتل داخل الملعب ، وكان لي دور رئيسي في تصعيده من ناشئ الاسماعيلي .