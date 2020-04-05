شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة خماسية بين لاعبى الأهلى والزمالك بالشيخ زايد فى فترة توقف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت خلال الساعات الماضية مباراة كرة قدم خماسية فى منطقة الشيخ زايد، شارك بها عدد من نجوم القطبين، ومنهم أيمن أشرف مدافع الأهلى وشيكابالا كابتن الزمالك، ونبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز، وذلك فى لقاء ترفيهى بين اللاعبين فى المنزل الخاص بأحدهم.

وشارك فى تلك المباراة التى جاءت "ترفيهية" كل من محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك إلى جانب عمر صلاح حارس الفريق الأبيض السابق وسموحة الحالى ومحمد خليفة لاعب الفريق الأبيض السابق وأسوان الحالى بجانب دونجا لاعب بيراميدز وأيمن أشرف، وكشف مصدر مقرب من اللاعبين أن اللقاء جاء ترفيهيا نظرا للعلاقة القوية التى تجمع اللاعبين ببعضهم.

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ويتوقف النشاط الرياضى حاليا فى ظل تجنب انتشار فيروس كورونا ويبحث مسؤولو النادى الأبيض، خلال الفترة الحالية حسم عدد من الأمور المختلفة فى ملف صفقات الصيف خلال الفترة الحالية مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، الذى بدوره يقوم بالتواصل مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بالقلعة البيضاء وذلك لحسم النقاط المختلفة بشأن الفريق سواء ملف الصفقات أو الاستعدادات التى يخوضها اللاعبين فى المنزل فى ظل تجميد الأنشطة الرياضية ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويتواصل المدرب الفرنسى مع المشرف العام على قطاع الكرة بالقلعة البيضاء من أجل إخطاره بصورة مستمرة بآخر المتطلبات والاستعدادات للفترة القادمة مع وضع جميع السيناريوهات الخاصة بالمرحلة القادمة خاصة إن الأبيض فى انتظار قرار الاتحاد الإفريقى بشأن مباراتى الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا المحدد لها الشهر القادم.

ونجح الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، كما نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليضرب موعدًا مع الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف النهائى، حيث من المقرر أن يُقام لقاء الذهاب بين الزمالك والرجاء البيضاوى أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية فى البطولة الأفريقية فى الكاميرون يوم 29 مايو، إلا أن بعد توقف النشاط الرياضى فى مختلف بلدان العالم ينتظر الزمالك والرجاء قرار الاتحاد الأفريقى بشأن المباراة وموعدها النهائى والموقف كاملا بعد تعليق الأنشطة المختلفة بسبب تجنب انتشار فيروس كورونا.