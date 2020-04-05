شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبتعد عن سباق ضم أحمد حجازى فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسؤولو الزمالك على عدم الدخول فى مفاوضات لضم أحمد حجازى، مدافع وست بروميتش الإنجليزى الحالى والأهلى السابق، خاصة أن الفريق يمتلك فى هذا المركز كلا من محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى، إلى جانب طرح اسم أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز ليكون تدعيما جديدا لذلك المركز إلى جانب إجادته اللعب فى مركز الظهير الأيسر.

وشهدت الساعات الماضية تأكيدات من الإعلامى أحمد شوبير حول دخول بيراميدز فى مفاوضات مع أحمد حجازى إلى جانب مفاوضات الأهلى لضمه، ويواصل مسؤولو القلعة الحمراء التحرك فى ملف التدعيمات والمفاوضات من أجل الحصول على خدمات حجازى بداية من الموسم الكروى المقبل، بناءً على طلبات فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، ولجنة التخطيط بالنادي.

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ورغم إعلان أحمد حجازى عدم نيته فى العودة لمصر بالوقت الحالى وأن الأهلى ستكون وجهته حال العودة من جديد، إلا أن الإدارة الحمراء ترى أن الفرصة مواتية لضم المدافع الدولى فى الوقت الحالي، خاصة أن موقف ناديه من الصعود لدورى الدرجة الأولى فى الموسم الجديد غير واضح المعالم.

وجاءت مفاوضات الأهلى الجديدة مع المدافع الدولى أحمد حجازى بناءً على طلبات المدرب السويسرى رينيه فايلر، الذى أبدى رغباته فى التعاقد مع حجازى من أجل دعم دفاعات الفريق الأحمر فى الموسم الجديد.

ويُقدم مسؤولو النادى الأهلى راتباً مُغرياً لحجازى من أجل الحصول على موافقته فى العودة للقلعة الحمراء من جديد فى الموسم الجديد، ومن المنتظر أن يشهد الفترة المقبلة مراحل متقدمة مع اللاعب للحصول على توقيعه وإنهاء الصفقة، وإن كان الاتجاه الأقرب هو تأجيل الصفقة للموسم بعد القادم بناءً على رغبة اللاعب، وهو ما سيتم حسمه بصورة نهائية خلال فترة التوقف الحالى بعد توقف النشاط الرياضى فى مختلف دول العالم لتجنب انتشار فيروس كورونا.