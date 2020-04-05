شكرا لقرائتكم خبر عن يوميات لاعب فى الحجر المنزلى.. إيهاب أمين نجم سلة الأهلى: بظبط أكلى وبلعب بلاى ستيشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان مجلس الوزراء تعليق النشاط الرياضى لمدة 15 يوما وإغلاق الأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية، وكذلك حظر التجول من السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً، يجد أى رياضى وقت فراغ كبيرا خلال تواجده فى المنزل، لذلك يحرص على استغلاله بشتى الطرق كل حسب رغبته وتفكيره.

ويحرص ”الخليج 365” على التواصل مع نجوم الرياضة لمعرفة كيف يستغلون فترة تعلق النشاط وماذا يفعلون أثناء تواجدهم فى المنزل.

نجم اليوم هو إيهاب أمين لاعب فريق كرة السلة بالنادى الأهلى، والذى كشف أنه نظرا لتوقف النشاط الرياضى فإنه يستغل هذه الفترة فى التدريب بالمنزل ومشاهدة التليفزيون ولعب البلاى ستيشن.

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وأضاف لاعب الأهلى أنه يستغل حظر التجوال فى تنظيم وجباته للحفاظ على وزنه ليكون على استعداد فى أى وقت حال عودة النشاط مرة أخرى.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عدداً من القرارات المهمة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.