شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ناصر ماهر "بيشيل حديد" استعداداً لعودة الإيجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص ناصر ماهر، لاعب سموحة والمنتخب الأولمبى، على نشر جانب من استعداداته لعودة الدورى عبر حسابه على تويتر، من أجل الحفاظ على لياقته البدنية فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر والعديد من الدول بسبب التخوفات من انتشار وباء كورونا العالمى.

من جانبه طلب حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة من جهازه الإدارى الاهتمام بلاعبى الفريق المحترفين المتواجدين بالإسكندرية وإطلاعهم على كل كبيرة وصغيرة تخص وباء كورونا، خاصة أنهم مغتربون ولا يعرفون اللغة العربية.

وكان الجهاز الفنى لسموحة رفض السماح للاعبيه الأجانب بمغادرة البلاد والسفر لبلادهم، مفضلا استمرارهم بالإسكندرية، على أمل عودة النشاط الرياضى فى أسرع وقت ممكن.

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وقرر حمادة صدقى المدير الفنى لسموحه مد فترة الراحة للاعبين بعد تعليق النشاط الرياضى وعدم وضوح الرؤية بشأن عودة المسابقة من عدمها.

وأعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة إنشاء صندوق تبرعات للعاملين المتضررين من وقف النشاط الكروى بخلاف صرف الرواتب فى مواعيدها كمساهمة منه لمساعدة هؤلاء العمال فى محنتهم الحالية بعد تجميد النشاط الكروى حتى نهاية الشهر الجارى بسبب انتشار وباء كورونا.

وتعيش محافظة الإسكندرية حالة من الهدوء خاصة بعد قرار غلق المحال التجارية بعد الساعة السابعة مساء وإغلاق كافة المناطق التجارية بالمحافظة والمولات والمطاعم .