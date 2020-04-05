شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حلول من الناشئين تمنح الأهلي فرصة تعويض أحمد فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن النادى الأهلى يحاول حالياً تدعيم الجبهة اليُمنى لتعويض أحمد فتحى، الذى سيرحل بنهاية الموسم الجارى، إلا أن هناك اقتراحاً من البعض بتعويض أحمد فتحى بأحد ناشئى القلعة الحمراء، خاصة أن قطاع الناشئين يضم أكثر من لاعب مُميّز وهو ما سيحسمه السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

أحمد فتحى رفض تجديد عقده مع الأهلى للخلاف حول أمور مالية وفضّل اللاعب الانتقال لنادى بيراميدز مطلع الموسم المقبل، وتداولت أنباء حول تفاوض الأهلى مع أكثر من ظهير أيمن بالدورى المحلى، أمثال باهر المحمدى (الإسماعيلي) وكريم العراقى (المصرى) ورجب بكار (بيراتميدز) وعلى فوزى (إنبي).

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فى الوقت نفسه اقترح البعض داخل القلعة الحمراء تدعيم هذا الجبهة بلاعب من قطاع الناشئين نظراً لتواجد مواهب جيدة، أمثال كريم يحيى لاعب الفريق المُعار لنادى سموحة هو من مواليد 1997 وأعاره الأهلى إلى للنادى السكندرى لمدة موسم ونصف تنتهى بنهاية الموسم الجاري.

وهناك أيضاً فارس طارق من مواليد 2000 ودائما يتم تصعيده للفريق الأكبر حيث شارك من قبل مع فريق 97 تحت قيادة عادل عبد الرحمن، كما يشارك الموسم الحالى مع فريق 99 تحت قيادة عمرو أنور، كما قام رينيه فايلر بتصعيد فارس للتدريب مع الفريق الأول من قبل وشارك فى مباراة ودية مع الفريق الأول.

ومن الحلول المُتاحة أمام فاير أيضاً حسون محمد لاعب فريق مواليد 2000 مع مدحت طه إسماعيل ويشارك بشكل أساسى مع فريقه ببطولة منطقة القاهرة وبطولة القطاعات وتعاقد معه الأهلى عام من صيد المحلة مقابل 300 ألف جنيه.