شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يتوج ببطولة النخبة العربية على حساب مولودية الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 5 أبريل 1998 توج الأهلى، بقيادة مدربه الألمانى الجديد آنذاك راينر تسوبيل، بكأس النخبة العربية للمرة الثانية على التوالى والتى استضافها الأفريقى التونسى فى الفترة من "1 أبريل حتى 5 أبريل 1998"، بمشاركة كل من الأفريقى التونسى، والأهلى المصرى، والشباب السعودى، ومولودية وهران الجزائرى.

وحسم الأهلى اللقب بعد فوزه فى الجولة الختامية على حساب مولودية وهران الجزائرى باستاد المنزه بهدفين دون رد سجلهما فيليكس أبواجى فى الدقيقة "42"، واضاف هادى خشبة من ضربة جزاء أحتسبها الدولى المغربى سعيد بلقولة الهدف الثاتى فى الدقيقة الأولى من وقت المحتسب بدلا من الضائع..

مثل الأهلى فى هذه المباراة بقيادة المدير الفنى الألمانى راينر تسوبيل :

عصام الحضرى، سمير كمونة، مشير حنفى، محمد يوسف، إبراهيم حسن، سيد عبدالحفيظ، هادى خشبة، أسامة عرابى "كابتن الفريق"،ياسر ريان، على ماهر، وفيليكس أبواجى، وشارك كل من محمد ثابت صاروخ بدلا من ياسر ريان فى شوط المباراة الثانى، وضمت القائمة المتوجة كلا من مصطفى كمال، حسام حسن، مجدى طلبة، أحمد كشرى، محمد شرف، أحمد نخلة، وغيرهم.

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وتوج النادى الأهلى ببطولة أبطال الكئوس العربية فى نسختها عام 1995 والتى نظمها النادى الأهلى بالقاهرة

البطولة العربية للأندية أبطال الدورى 1996 كانت ثانى ألقاب النادى الأهلى فى النسخة التى أقيمت بالقاهرة .

بطولة النخبة العربية ” السوبر ” فى نسخة 1997 والتى أقيمت بالمغرب .