الامارات | ثاني مدرب يصاب بفيروس كورونا في مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن ثاني مدرب يصاب بفيروس كورونا في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل الوسط الرياضي المصري ثاني إصابة بفيروس كورونا المستجد بعد أن كان أصيب مدرب حراس مرمى فريق المدينة المنورة وليد عبدالله، وهذه المرة كانت لمدرب فريق الشبان المسلمين لكرة القدم ومدرب فريق بني سويف، هادي جمعه، وهو مدرب فريق مواليد 2001 في النادي المذكور.

وتم عزل المدرب هادي جمعة، في مستشفى 15 مايو بالقاهرة، لتلقى العلاج، وهي من ضمن المستشفيات التي تم اختيارها لتكون مقراً للحجر الصحي لحالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.

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على جانب آخر، قرر عدد كبير من الرياضيين في محافظة بني سويف، دعم المدرب هادي جمعه، بإنتاج فيديو يتضمن عباريات تضامن مع زميلهم.

وكانت الحالة الأولى للمدرب وليد عبد الله قد تعافت مؤخراً من الإصابة بالفيروس، وخرج من العزل الصحي إلى منزله.