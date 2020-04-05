الامارات | العنبري: أقضى معظم أوقاتي مع العائلة بعد فترة من ضغط المباريات

شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: أقضى معظم أوقاتي مع العائلة بعد فترة من ضغط المباريات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري، أنه يقضي حاليا أغلب أوقاته مع العائلة وخصوصا الأطفال وأنه يستغل هذه الفترة في التعرف أكثر على احتياجاتهم، وأنه بعد أشهر طويلة من ضغط المباريات والتدريبات يحظى الآن بفرصة القرب منهم أكثر، مشيرا إلى أنه يوصي الرياضيين وجميع أفراد المجتمع بالبقاء في المنزل، مؤكداً أنه على تواصل مع الجهاز الفني وأن لاعبي الفريق يتواصلون كذلك مع مدربي اللياقة، مشددا على أن التدريبات الفردية تختلف عن الجماعية لكنهم يسعون على الأقل لكي يكون اللاعبون محافظون على الجانب البدني، معتبرا أن الأهم بالنسبة لهم في هذه المرحلة هو أن يبدأ اللاعب إعداده من الصفر وأن يكون محافظا على وضعه الحالي.

علما أن النشاط الرياضي متوقف اعتبارا من 15 مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال عبد العزيز العنبري في تصريحات للمركز الإعلامي بنادي الشارقة إنه على تواصل مع أعضاء مجلس الإدارة ونتناقش حول احتياجات الفريق، مشيراً إلى أن معرفة احتياجات الفريق هي الخطوة الأولى للنجاح ونسعى لتحقيق عمل جيد معا.

وأضاف: "نحن في شهر شعبان وأتمنى أن نستغله في تدريب أطفالنا على صيام شهر رمضان".

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ويحتل الشارقة حاليا المركز الخامس في ترتيب فرق دوري الخليج العربي برصيد 35 نقطة وذلك بعد انتهاء الجولة 19.

وتابع العنبري: "توجيه قيادتنا لنا بالبقاء في المنزل من وأقع حرصهم علينا والاهتمام بالإنسان وأفراد المجتمع".

وأكمل: "أتوجه بالشكر والتقدير إلى القيادة الحكيمة على العمل الكبير الذي يقومون به، وقيادتنا تضع دائما الإنسان على رأس أولوياتها وتقوم بكل ما يدعم الحياة الكريمة الآمنة في دولتنا الحبيبة، كما احيي الكوادر الطبية والعسكرية والشرطية وكل من يعمل على المحافظة وتهيئة البيئة المناسبة لنا للمحافظة على أمن البلد وصحة المجتمع".