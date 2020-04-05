شكرا لقرائتكم خبر عن مدير قطاع الناشئين بالزمالك: برامج تدريب للاعبين في منازلهم بالتنسيق مع مدربيهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد سمير، مدير قطاع الناشئين بنادي الزمالك، إن الأهم من من عودة أي نشاط هو تعافي الجميع وسلامتهم، وعودة الحياة كما كانت، مؤكداً أنه لديه يقين بأننا سنتخطى أزمة فيروس كورونا.

وعن كيفية تعامل القطاع مع فترة التوقف الحالية للنشاط الكروي، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، قال «سمير» في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: «هناك اجتماعات دورية تتم بين كل المسؤولين بالقطاع، لمناقشة جميع الأمور الخاصة بالقطاعات كافة».

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وأضاف: «وفيما يخص قطاع الناشئين، فنقوم بعد التشاور الذي يتم من خلال فاروق جعفر، رئيس اللجنة الفنية، وطارق يحيى، رئيس القطاعات، ومدحت عبدالهادي، نائب رئيس القطاعات، بالتواصل مع المدربين من خلال جروبات عبر تطبيقات الاتصال، حيث يتم الاطمئنان عليهم بشكل يومي، وكذلك يتم الاطمئنان على اللاعبين والبرامج الموضوعة لهم».

وأوضح: «هناك برامج معينة بدنية يقوم بإرسالها مدربو الأحمال بالتنسيق مع المدربين، إلى اللاعبين ليخوضوها في منازلهم للحفاظ على لياقتهم».

واختتم: «الحمد لله الحالة الصحية للجميع بخير، والكل ملتزم في منازلهم سواء مدربين أو لاعبين أو إداريين، ونقوم بشكل يومي بالاطمئنان عليهم».