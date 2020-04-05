شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: «أحمد فتحي رايح بيراميدز استجمام وهيلعب في التكييف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى رضا عبدالعال، لاعب الزمالك والأهلي السابق، أن أحمد فتحي سيذهب للعب في نادي بيراميدز، مؤكدًا أنه سيقضي هناك ثلاثة سنوات «استجمام».

وقال «عبدالعال»، أثناء حلوله ضيفًا على برنامج «البريمو» على قناة Ten، إن أحمد فتحي كان من الممكن أن يستمر في النادي الأهلي في حال ضمانه اللعب أساسيًا مع المدير الفني رينيه فايلر، إلا أن عرض بيراميدز غير كل حساباته.

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وأوضح: «أحمد فتحي لما ضمن الـ 50 مليون خلاص لا هلعب ولا مش هلعب، وحتى لما وثق من العقد ضرب كل ده وخلاص أنا همشي عشان لحسن هيتعمل في زي اللي اتعمل مع حسام عاشور وبعدين هم هنا قالوا سنتين وهناك 3 سنين».

وتابع: «بعدين هناك هيلعب في التكييف، هناك مش مطالب ببطولة مش مطالب إنه يموت نفسه، هيلعب بمزاج يعني الثلاث سنين دول واخدهم استجمام أولًا من ناحية الفلوس ثانيًا إن أنا مش هلعب تحت ضغط ثاني، إلا ماتش الأهلي اللي هيبقى فيه جماهير لو فيه جماهير زي عبدالله السعيد كدة».