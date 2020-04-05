شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطلق مبادرة لدعم لاعبي القسمين الثالث والرابع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أطلقت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، مبادرة لدعم لاعبي الدرجتين الثالثة والرابعة في هذه الظروف التي يمر بها العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وتوقف النشاط الرياضي في العالم.

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد على مواقع التواصل الاجتماعي: «أطلق الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني مبادرة لدعم لاعبي الدرجتين الثالثة والرابعة في هذه الظروف التي يمر بها العالم التي تتطلب مواجهة فيروس كورونا بإجراءات حازمة، مما تسبب في إيقاف النشاط الكروي ومن ثم توقف أي دخول مالية للاعبي القسمين».

وأضاف: «من المقرر أن يعلن الاتحاد المصري خلال الساعات المقبلة عن إنشاء صندوق لهذا الغرض مع الكشف عن رقم الحساب البنكي الداعم له، أمام نجوم كرة القدم وأندية القسم الممتاز والعاملين بها ومحبي اللعبة للمساهمة في هذه المبادرة الخيرية لصالح لاعبي القاعدة العريضة لكرة القدم المصرية ودعمهم في هذه الأزمة داعين المولى عز وجل أن تنتهي قريبا وتعود الحياة إلى طبيعتها ومن بينها كرة القدم عشق الملايين».