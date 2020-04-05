شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يغير خطة مانشستر سيتي تجاه ديفيد سيلفا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إقامة مباراة وداعية خاصة لنجمه الإسباني ديفيد سيلفا بملعب الاتحاد في حال استمر الوضع القائم من تعليق كرة القدم بسبب انتشار فيروس كورونا.
وكان من المنتظر أن يودع اللاعب الفريق وجماهيره يوم 17 مايو بنهاية الموسم، ليرحل بعدها عقب انتهاء عقده، إلى الوجهة التي يريدها، والتي لم يعلن عنها بعد، إلا أن تعليق الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب انتشار فيروس كورونا تسبب في وجود شكوك حول إمكانية تنفيذ هذه الخطة، كما أوضحت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
وكان الدولي الإسباني قد أعلن في سبتمبر الماضي نيته الرحيل عن السيتيزنز بنهاية الموسم الجاري، فيما يحرص النادي على توديعه بشكل مناسب يليق به كأحد أساطيره.
ويرتبط صاحب الـ 34 عامًا بالانتقال للعب في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا في نادي إنتر ميامي الجديد، المملوك لنجم الكرة الإنجليزية ونادي ريـال مدريد ومانشستر يونايتد السابق ديفيد بيكهام.
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