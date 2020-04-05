فونسيكا: الصحّة هي الأهم ومستعدون لخفض الرواتب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

علق مدرب نادي ​روما الايطالي​ ​باولو فونسيكا​ Paulo Fonseca، على الوضع الراهن التي تعيشها كرة القدم في العالم بسبب أزمة ​فيروس كورونا​.



وقال المدرب البرتغالي نقلا عن شبكة سبورت ميديا سيت: "علينا أن نكون مستعدين للمساعدة في هذه الأوقات الصعبة من خلال خفض الرواتب فلا مانع من ذلك، حاليًا الصحّة هي الأهم لكن برأيي من الجيّد أن يُستأنف الموسم في الصيف، يجب أن نُكمل الموسم إذا ما سمحت الظروف، أنا مُنفتح على كل الإحتمالات بما فيها اللعب في ملاعب حيادية".