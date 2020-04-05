- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الانتر يفشل في تلبية مطالب لاوتارو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020
حسم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر الايطالي موقفه بشأن عرض التجديد الذي وضعه النيراتزوري على طاولة المفاوضات.
وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن لاوتارو يرى ان العرض غير كاف، حيث عرض الانتر على لاوتارو 4 ملايين يورو سنويًا، إلا أن المهاجم الأرجنتيني طلب ضعف هذا الرقم.
وأوضحت أن ادارة النيراتزوري غير مستعد لتلبية مطالب نجم التانغو، حيث في ظل العروض التي وصلت للاعب من برشلونة (7 ملايين يورو) وتشيلسي ومانشستر سيتي (10 ملايين يورو).
وأضافت أن مسؤولي الإنتر يدركون بالفعل أنهم لن ينجحوا في الاحتفاظ بلاوتاور، ولذلك يرغبون في الحصول على أفضل عائد مالي من رحيله.
كانت هذه تفاصيل خبر الانتر يفشل في تلبية مطالب لاوتارو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.