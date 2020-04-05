الانتر يفشل في تلبية مطالب لاوتارو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

حسم الدولي الأرجنتيني ​لاوتارو​ مارتينيز مهاجم إنتر الايطالي موقفه بشأن عرض التجديد الذي وضعه النيراتزوري على طاولة المفاوضات.

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وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن لاوتارو يرى ان العرض غير كاف، حيث عرض الانتر على لاوتارو 4 ملايين يورو سنويًا، إلا أن المهاجم الأرجنتيني طلب ضعف هذا الرقم.

وأوضحت أن ادارة النيراتزوري غير مستعد لتلبية مطالب نجم التانغو، حيث في ظل العروض التي وصلت للاعب من ​برشلونة​ (7 ملايين يورو) وتشيلسي ومانشستر سيتي (10 ملايين يورو).

وأضافت أن مسؤولي الإنتر يدركون بالفعل أنهم لن ينجحوا في الاحتفاظ بلاوتاور، ولذلك يرغبون في الحصول على أفضل عائد مالي من رحيله.