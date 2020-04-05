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برشلونة يستهدف التعاقد مع رومانيولي لكن بشرط

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

كشفت تقترير صحف إسبانية، عن موقف جديد بشأن امكانية انتقال اليسيو ​رومانيولي​ مدافع ​ميلان​ إلى ​برشلونة​ في الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن البرشا يعمل على ضم مدافع يلعب بقدمه اليسرى، ولذلك يراقب باهتمام وضع رومانيولي مع ميلان.

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وأشارت إلى أن رومانيولي مطلوب في العديد من الاندية الاوروبية، وقيمته السوقية تبلغ 50 مليون يورو.

وأوضحت أن البرشا لن يقبل بدفع هذا الرقم، لكنه سيحاول ادراج بعض اللاعبين ضمن الصفقة لخفض القيمة في حال قبل الروسونيري.

وواصلت الصحيفة، أن ميلان مهتم بلاعبين من برشلونة مثل إيفان راكيتيتش ورافينيا ألكانتارا، لكن حتى الان لا محادثات بين الناديين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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