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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة يستهدف التعاقد مع رومانيولي لكن بشرط والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020
كشفت تقترير صحف إسبانية، عن موقف جديد بشأن امكانية انتقال اليسيو رومانيولي مدافع ميلان إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.
وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن البرشا يعمل على ضم مدافع يلعب بقدمه اليسرى، ولذلك يراقب باهتمام وضع رومانيولي مع ميلان.
وأشارت إلى أن رومانيولي مطلوب في العديد من الاندية الاوروبية، وقيمته السوقية تبلغ 50 مليون يورو.
وأوضحت أن البرشا لن يقبل بدفع هذا الرقم، لكنه سيحاول ادراج بعض اللاعبين ضمن الصفقة لخفض القيمة في حال قبل الروسونيري.
وواصلت الصحيفة، أن ميلان مهتم بلاعبين من برشلونة مثل إيفان راكيتيتش ورافينيا ألكانتارا، لكن حتى الان لا محادثات بين الناديين.
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