ضيوف: يجب أن نسجل في مرمى كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

أكد ​الحاج ضيوف​، نجم الكرة السنغالية السابق، أنه يجب على العالم أجمع الوقوف بجانب بعضهم البعض، لمواجهة ​فيروس كورونا​، مضيفا أنه يجب تسجيل هدفًا في مرمى "كورونا" على حد تعبيره.

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وقال ضيوف في تصريحات صحافية: "الجميع قلق من فيروس كورونا، إنها مباراة كرة قدم والعالم كله يجيب أن يتعاون من أجل احراز هدف في كورونا".

وأضاف: "أحب السفر كثيرًا، لكني مستمتع في البقاء في المنزل، علينا أن نقبل بالوضع الحالي، ما أقوله لأخواتي في إفريقيا هو البقاء في المنزل واحترام ما تقوله لهم الحكومات في كل الدول".

وتابع: "الأمر أصعب في إفريقيا بسبب التحرك كثيرًا، العالم كله في حديث مستمر على فيروس كورونا، نتحرك في جميع الاتجاهات من أجل مواجهة فيروس كورونا".