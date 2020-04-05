طارق السعيد يحتفل بعيد ميلاده الـ42

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جدة - عمرو شويل

أشتهر طارق السعيد بلقب ريفالدو الكرة المصرية وكان يلعب في مركز الوسط المهاجم ومركز الجناح الايسر ، بدأ مشوار كرة القدم في ناشئي الأهلي من عمر 11 إلى 14 عامًا، ثم انتقل للزمالك في 1992 وعمرة 15 عاما، ولعب في قطاع الناشئين حتى صعد للفريق الأول وعمره 17 عامًا في موسم 95/96 تحت قيادة مستر فيرنر ومحمود سعد

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رحل طارق السعيد عن القلعة البيضاء في 2001 ليخوض رحلة احتراف ناجحة في فريق أندرلخت البلجيكي حتى 2003 حصل خلالها على بطولة الدوري والسوبر، ثم عاد للزمالك موسم 2003 حتى 2005 ثم انتقل للقلعة الحمراء من 2006 إلى 2008، وفاز بلقب أفضل لاعب في مصر وحصل على لقب هداف الدوري في عام 2001 مع الزمالك، كما حصل على 14 بطولة للدوري المحلي مع الزمالك.