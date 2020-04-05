شكرا لقرائتكم قطاع الناشئين يحل أزمة رحيل أحمد فتحى عن الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أحمد فتحي رفض تجديد عقده مع الأهلي للخلاف حول أمور مالية وفضّل اللاعب الأنتقال لنادي بيراميدز مطلع الموسم المقبل وتناثرت أنباء حول تفاوض الأهلي مع أكثر من ظهير أيمن بالدوري المحلي أمثال باهر المحمدي (الإسماعيلي) وكريم العراقي( المصري) ورجب بكار( بيراتميدز) وعلى فوزي(أنبي).
في الوقت نفسه إقترح البعض داخل القلعة الحخراء أن يتم تدعيم هذا الجبهة بلاعب من قطاع الناشئين نظراً لتواجد مواهب جيدة أمثال كريم يحيى لاعب الفريق المُعار لنادي سموحة هو من مواليد 1997 وأعاره الأهلي إلى للنادي السكندري لمدة موسم ونصف تنتهي بنهاية الموسم الجاري.
وهناك أيضاً فارس طارق: من مواليد 2000 ودائما يتم تصعيده للفريق الأكبر حيث انه شارك من قبل مع فريق ٩٧ تحت قيادة عادل عبد الرحمن، كما انه يشارك الموسم الحالي مع فريق ٩٩ تحت قيادة عمرو أنور كما قام رينيه فايلر بتصعيد فارس للتدريب مع الفريق الأول من قبل وشارك في مباراة ودية مع الفريق الأول.
ومن الحلول المُتاحة أمام فاير أيضاً حسون محمد لاعب فريق مواليد 2000 مع مدحت طه إسماعيل ويشارك بشكل أساسي مع فريقه ببطولة منطقة القاهرة وبطولة القطاعات وتعاقد معه الأهلي عام من صيد المحلة مقابل 300 ألف جنيه .
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