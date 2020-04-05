شكرا لقرائتكم ناصر ماهر ينشر فيديو عن آخر استعداداته للحفاظ على لياقته البدنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص ناصر ماهر لاعب سموحة والمنتخب الاوليمبى على نشر جانب من استعداداته لعودة الدوري عبر حسابه على تويتر، من أجل الحفاظ على لياقته البدنية فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر والعديد من الدول بسبب التخوفات من انتشار وباء كورونا العالمى.

من جانبه طلب حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة من جهازه الإدارى الاهتمام بلاعبى الفريق المحترفين المتواجدين بالإسكندرية وإطلاعهم على كل كبيرة وصغيرة تخص وباء كورونا خاصة وأنهم مغتربين ولا يعرفون اللغة العربية.

كان الجهاز الفنى لسموحة رفض السماح للاعبيه الأجانب من مغادرة البلاد والسفر لبلادهم مفضلا استمرارهم بالإسكندرية، على أمل عودة النشاط الرياضى فى أسرع وقت ممكن.

كان اتحاد الكرة قرر تعليق النشاط الرياضى حتى منتصف أبريل الجارى بسبب تفشى مرض كورونا فى العالم كله.

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وقرر حمادة صدقى المدير الفنى لسموحه مد فترة الراحة للاعبين بعد تعليق النشاط الرياضى وعدم وضوح الرؤية بشأن عودة المسابقة من عدمها.

وأعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة إنشاء صندوق تبرعات للعاملين المتضررين من وقف النشاط الكروى بخلاف صرف الرواتب فى مواعيدها كمساهمة منه لمساعدة هؤلاء العمال فى محنتهم الحالية بعد تجميد النشاط الكروى حتى نهاية الشهر الجارى بسبب انتشار وباء كورونا.

وتعيش محافظة الإسكندرية حالة من الهدوء خاصة بعد قرار غلق المحال التجارية بعد الساعة السابعة مساءا واغلق كافة المناطق التجارية بالمحافظة والمولات والمطاعم . .